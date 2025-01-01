Jaunpur News: प्रतिबंधित मांझे से बाइक सवार की गर्दन में लगी चोट

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जौनपुर। प्रतिबंधित मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। रविवार की शाम को करीब चार बजे सद्भावना पुल के पास बाइक से घर जा रहे पुराना पानदरीबा निवासी शगुन मौर्य (20) की गर्दन पर अचानक मांझा आ गया। इससे युवक के गले पर कई जगह कट गया है। हादसे के बाद उसके दोस्त शानू और अन्य साथियों ने बताया कि उन्होंने शगुन की गर्दन पर कपड़ा रखकर रक्तस्राव रोकने का प्रयास किया। इसके बाद आनन-फानन में बाइक से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई। संवाद