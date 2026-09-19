Jaunpur News: अगस्त 2025 के मुकाबले 2026 में 24.5 % बढ़े हादसे, 25 % ज्यादा मौत

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लखनऊ में 17 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या 50 फीसदी तक कम करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सामने आया कि प्रदेश में अगस्त 2025 की तुलना में अगस्त 2026 में मृतकों की संख्या दो फीसदी और घायलों की संख्या 4.3 फीसदी बढ़ी है।इसमें जिले की बात करें तो अगस्त 2025 में 53 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 24 लोगों की मौत और 52 लोग घायल हुए थे। अगस्त 2026 में हादसों की संख्या बढ़कर 66 हो गई। इनमें 30 लोगों की मौत हुई और 57 लोग घायल हुए। यानी एक साल में 13 हादसे और छह मौतें बढ़ गईं। एआरटीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ओवर स्पीड और गलत साइड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।