Jaunpur News: पूविवि के एमएड कॉलेजों में खाली रह गईं 50 फीसदी सीटें

संवाद न्यूज एजेंसी जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में एमएड की 50 फीसदी सीटें खाली रह गई हैं। सात महाविद्यालयों की 385 सीटों के लिए केवल 180 अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग कराई। शेष सीटें खाली हैं। एक सप्ताह पहले इंजीनियरिंग संस्थान में एमएड में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग कराई गई थी। जौनपुर के चार और गाजीपुर के तीन महाविद्यालयों की सीटों के लिए काउंसिलिंग कराई गई। एमएड प्रवेश परीक्षा में कुल 370 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 178 अभ्यर्थी अभी काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। खाली सीटों को भरने के लिए 16 सितंबर को दूसरी काउंसिलिंग कराई गई। इसके बावजूद सीटें नहीं भर पाईं। प्रवेश परीक्षा के संयोजक टीडी कॉलेज के बीएड विभाग के प्रो. डॉ. अजय कुमार दुबे की देखरेख में कराई गई थी। प्रवेश कमेटी में डॉ. योगेश शर्मा, प्रो. सुनीता गुप्ता, डॉ. अंजनी मिश्रा और विश्वविद्यालय परिसर के प्रो. मिथिलेश सिंह शामिल रहे। प्रो. अजय दुबे का कहना है कि खाली सीटों को भरने के लिए अभी निर्णय नहीं लिया गया है। शीघ्र ही सीटों को भरने के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा।विश्वविद्यालय से संबद्ध राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज सिंगरामऊ, तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर, राजा श्रीकृष्ण दत्त पीजी कॉलेज जौनपुर, जय बजरंग महिला महाविद्यालय मुंगराबादशाहपुर जौनपुर, गुरु फूलचंग महाविद्यालय गाजीपुर, गोपीनाथ महाविद्यालय देवली सलामतपुर गाजीपुर और बाबा गज्जनदास बालिका महाविद्यालय खनकाह महाविद्यालय धरवां गाजीपुर में एमएड में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग कराई गई। इन महाविद्यालयों में दूसरी काउंसिलिंग के बाद भी अभी तक सभी सीटें भर नहीं पाई हैं।