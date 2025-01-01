Jaunpur News: जिला जेल में राष्ट्रीय गीत का हुआ सामूहिक गायन

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स्वच्छता बेहतर समाज की नींव : कृपाशंकर सिंह

जौनपुर।

महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने झाड़ू, फरही और तसला लेकर मार्गों की सफाई की और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कार्यकर्ताओं ने जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग से लाइन बाजार होते हुए वाजिदपुर, लोहिया पार्क तक सफाई अभियान चलाया। अभियान का समापन पॉलीटेक्निक चौराहे के पास स्थित लोहिया पार्क के समीप हुआ। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि स्वच्छता बेहतर समाज की नींव है। इसे केवल किसी एक संस्था या विभाग की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, सुशील मिश्रा, धनंजय सिंह, मुकेश सिंह डोभी, श्याम राज सिंह, डॉ. आरएन त्रिपाठी, पीयूष गुप्ता, राममोहन सिंह रहे।