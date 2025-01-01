Jaunpur News: जिला जेल में राष्ट्रीय गीत का हुआ सामूहिक गायन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:28 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:28 AM IST
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जौनपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि दी गई। जिला कारागार में कार्मिकों ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया। रघुपति राघव राजा राम का सामूहिक गायन किया गया। बंदियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शतरंज, कैरम, खो-खो, वॉलीबॉल, जलेबी कूद व अन्य खेल एवं महिला बंदियों के मध्य मेहंदी तथा रंगोली की प्रतियोगिता कराई गई। लायंस क्लब मेन की ओर से गांधी पार्क खरका तिराहा पर विशेष स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम चलाया गया। सफाई कर्मचारियों नियाज, फिरोज, राहुल, अमित, सलीम, वाजिद, मोहम्मद मेराज, विनोद व आशीष को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव, सैयद मोहम्मद मुस्तफा ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला।
स्वच्छता बेहतर समाज की नींव : कृपाशंकर सिंह
जौनपुर।
महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने झाड़ू, फरही और तसला लेकर मार्गों की सफाई की और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कार्यकर्ताओं ने जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग से लाइन बाजार होते हुए वाजिदपुर, लोहिया पार्क तक सफाई अभियान चलाया। अभियान का समापन पॉलीटेक्निक चौराहे के पास स्थित लोहिया पार्क के समीप हुआ। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि स्वच्छता बेहतर समाज की नींव है। इसे केवल किसी एक संस्था या विभाग की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, सुशील मिश्रा, धनंजय सिंह, मुकेश सिंह डोभी, श्याम राज सिंह, डॉ. आरएन त्रिपाठी, पीयूष गुप्ता, राममोहन सिंह रहे।
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स्वच्छता बेहतर समाज की नींव : कृपाशंकर सिंह
जौनपुर।
महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यकर्ताओं ने झाड़ू, फरही और तसला लेकर मार्गों की सफाई की और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कार्यकर्ताओं ने जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग से लाइन बाजार होते हुए वाजिदपुर, लोहिया पार्क तक सफाई अभियान चलाया। अभियान का समापन पॉलीटेक्निक चौराहे के पास स्थित लोहिया पार्क के समीप हुआ। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि स्वच्छता बेहतर समाज की नींव है। इसे केवल किसी एक संस्था या विभाग की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, सुशील मिश्रा, धनंजय सिंह, मुकेश सिंह डोभी, श्याम राज सिंह, डॉ. आरएन त्रिपाठी, पीयूष गुप्ता, राममोहन सिंह रहे।
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