Jaunpur News: मुठभेड़ में एक पशु तस्कर गिरफ्तार, चार मवेशी और तमंचा बरामद

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पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में गोली लगी है। वहीं, भागे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।- आतिश कुमार सिंह, एएसपी ग्रामीण