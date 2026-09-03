फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   44 roads will be built with 483.8 million, making travel easier for 50 thousand people

Jaunpur News: 48.38 करोड़ से बनेंगी 44 सड़कें, 50 हजार लोगों को आवागमन में होगी सुविधा

Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
44 roads will be built with 483.8 million, making travel easier for 50 thousand people
जौनपुर। जिले में विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद जगी है। कई बदहाल सड़कों की सूरत जल्द बदलने की तैयारी है। शासन की ओर से 44 सड़कों के निर्माण के लिए 48 करोड़ 38 लाख का बजट जारी किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू होगा। सड़क निर्माण होने से 50 हजार से ज्यादा लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। जनपद में शहर से गांव तक की मुख्य और संपर्क सड़कें बदहाल हैं। बारिश में इन सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भरने से हालात नारकीय हो जाते हैं। इन सड़कों की मरम्मत की लगातार मांग की जा रही थी। इन सड़कों की लंबाई करीब 68.02 किलोमीटर है। उम्मीद है कि अक्तूबर में सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा।
विज्ञापन

इन प्रमुख सड़कों का होगा कायाकल्प
गफ्फरपुर संपर्क मार्ग, जयरामपुर मौर्यबस्ती संपर्क मार्ग
पुरा अंधेरी पोखरिया बस्ती संपर्क मार्ग, सिधवन पासी बस्ती मार्ग
काजीपुर मौर्यबस्ती संपर्क मार्ग, जमुहाई पक्की मुख्य मार्ग से स्कॉलर के स्कूल के बगल से प्रजापति बस्ती संपर्क मार्ग
बटाऊबीर-मई नौपेड़वा मार्ग, रामनगर से रमनीपुर संपर्क मार्ग
बदलापुर के प्रयागराज-गोरखपुर एसएच-34 मार्ग से भलुआही होते हुए बिठुआकला संपर्क मार्ग
सरपतहा समोधपुर मार्ग के किमी-1 से दाएं स्टेडियम होते हुए कम्मरपुर संपर्क मार्ग
जिले की बदहाल 44 सड़कों को सुधारा जाएगा। इसके लिए शासन से करीब 48 करोड़ 38 लाख का बजट जारी किया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
विज्ञापन

- राजेंद्र वर्मा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed