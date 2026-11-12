Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   24 teams showed their skills in the badminton competition

Jaunpur News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में 24 टीमों ने दिखाया दमखम

Thu, 12 Nov 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
24 teams showed their skills in the badminton competition
जलालपुर बजरंग व्यायामशाला में पुरस्कृत बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ अतिथि। संवाद
जलालपुर। बीबनमऊ गांव में स्थित बजरंग व्यायामशाला में बैडमिंटन खेल की गौरवशाली परंपरा के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित पांच दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हुई। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने प्रतिभाग कर शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में रेगुलर वर्ग में अमर यादव, गेस्ट वर्ग में सतीश यादव व ग्रुप-बी में रोहित यादव की जोड़ियां विजेता रहे। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया। बजरंग व्यायामशाला के संयोजक डीएस ने बताया कि बीते 25 सालों से निरंतर बैडमिंटन कोर्ट की परंपरा को संजोते हुए युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed