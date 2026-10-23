Jalaun News: डीजे पर डांस कर रहे युवकों पर लाठी-डंडों से हमला, दो के सिर फूटे

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बुधवार रात मालवीय नगर की जगदंबा देवी प्रतिमा की विसर्जन शोभायात्रा नगर पालिका कार्यालय के पास पहुंची थी। शोभायात्रा में शामिल डीजे पर कुछ युवक डांस कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में दीपू (21) और दीपक (16) पुत्र सुनील घायल हो गए। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आईं।घायलों ने बताया कि वे डीजे पर बज रहे संगीत पर डांस कर रहे थे, तभी कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। वे हमलावरों को पहचानते तक नहीं हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हमलावर भीड़ में गायब हो गए।कोतवाली प्रभारी निग्वेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घायलों की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।