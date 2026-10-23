Jalaun News: स्नातक निर्वाचन के लिए आज 20,999 मतदाता करेंगे वोट

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जिले में बृहस्पतिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी समीर की मौजूदगी में निर्वाचन कार्यालय से 33 पोलिंग पार्टियों को निर्धारित मतदान स्थलों के लिए रवाना किया गया। निर्वाचन व्यवस्था की निगरानी के लिए पांच जोनल मजिस्ट्रेट और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी समेत चार मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 33 माइक्रो आब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं।मामूली गलती पर नहीं रोकेंगे मतदानमतदाता सूची में नाम या अन्य विवरण में मामूली लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि होने पर किसी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी समीर ने बताया कि मतदाता की पहचान अनुमन्य दस्तावेजों या सूची में दर्ज अन्य विवरणों के आधार पर सुनिश्चित होने पर उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।मतदान केंद्र वाले सरकारी भवनों में रहेगा अवकाशमतदान के मद्देनजर जिन सरकारी भवनों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहां 23 अक्तूबर को मतदान कार्य के अलावा अन्य सभी काम बंद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिले में उरई, कालपी, कोंच, जालौन, माधौगढ़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।प्रशासन ने मतदाताओं से निर्धारित समय के भीतर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है।