Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Youth who went to bathe with a group of silent observers (maunis) drowned in the river

Jalaun News: कार की टक्कर से मोपेड सवार वृद्ध किसान की मौत

Sun, 08 Nov 2026 08:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:10 PM IST
विज्ञापन
Youth who went to bathe with a group of silent observers (maunis) drowned in the river
जालौन। दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार आ रहे वृद्ध किसान की मोपेड में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। त्योहार से पहले हुई मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।
विज्ञापन


कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव निवासी ऊदल कुशवाहा (65) रविवार दोपहर करीब तीन बजे मोपेड से जालौन बाजार आ रहे थे। प्रतापपुरा मोड़ के पास वह जालौन आने वाली लेन पर बढ़े, तभी औरैया की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोपेड में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही उनके बेटे कपूर सिंह, जबर सिंह, दौलत सिंह और सुघर सिंह मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed