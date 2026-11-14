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Jalaun News: मंदिर की बाउंड्रीवाल को लेकर दो पक्षों में विवाद, 37 पर कार्रवाई

Sat, 14 Nov 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:22 AM IST
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Dispute between two parties over temple boundary wall, action taken against 37
कोंच। कोतवाली क्षेत्र के पचीपुरा कलां गांव में कारसदेव बाबा मंदिर की मूर्ति स्थापना और परिसर की बाउंड्रीवाल निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के 37 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। कार्रवाई के बाद संबंधित ग्रामीण एसडीएम न्यायालय पहुंचकर जमानत की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।
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बताया गया है कि मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और बाउंड्रीवाल निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था। बाद में आपसी समझौते के बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा तो संपन्न हो गई, लेकिन मंदिर परिसर की बाउंड्रीवाल बनवाने को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया था। इसके बाद पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के 37 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अधिकांश ग्रामीण एसडीएम न्यायालय पहुंचकर जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी करते रहे।
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