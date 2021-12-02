Jalaun News: यमुना में छलांग लगाने वाला युवक 24 घंटे बाद भी लापता
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:17 AM IST
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कालपी। रविवार दोपहर यमुना पुल से नदी में छलांग लगाने वाला युवक 24 घंटे बाद भी लापता है। पुलिस नदी के किनारे तलाश करने के साथ ही मछुआरों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी खोजबीन कर रही है।
कानपुर के शास्त्रीनगर निवासी राहुल द्विवेदी (24) ने रविवार दोपहर यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। मछुआरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। देर शाम युवक के चचेरे भाई ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान की और घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी।
इसके बाद से पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी है। सोमवार तक 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। पुलिस नदी के किनारे संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। साथ ही स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों की मदद से नदी में भी खोजबीन की जा रही है।
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कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि युवक की तलाश लगातार जारी है। नदी के किनारों पर पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं और स्थानीय लोगों की मदद से नदी में भी खोजबीन की जा रही है।
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कानपुर के शास्त्रीनगर निवासी राहुल द्विवेदी (24) ने रविवार दोपहर यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। मछुआरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। देर शाम युवक के चचेरे भाई ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान की और घटना की लिखित सूचना पुलिस को दी।
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इसके बाद से पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी है। सोमवार तक 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। पुलिस नदी के किनारे संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। साथ ही स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों की मदद से नदी में भी खोजबीन की जा रही है।
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कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि युवक की तलाश लगातार जारी है। नदी के किनारों पर पुलिसकर्मी गश्त कर रहे हैं और स्थानीय लोगों की मदद से नदी में भी खोजबीन की जा रही है।