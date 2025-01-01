Jalaun News: सामुदायिक शौचालय बदहाल, 2.09 लाख रुपये निकाले

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गांव में वर्ष 2021-22 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों के अनुसार इसके बाद मरम्मत के नाम पर करीब 50 हजार रुपये का भुगतान कराया गया। वर्ष 2022-23 में केयरटेकर के नाम पर 30 हजार रुपये और वर्ष 2024-25 में 1,29,960 रुपये निकाले गए। इस तरह उपलब्ध विवरण के अनुसार कुल 2,09,960 रुपये का भुगतान हुआ है।ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय की मौजूदा हालत को देखकर साफ है कि यहां नियमित साफ-सफाई और रखरखाव नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि हर साल रंगाई-पुताई और मरम्मत के नाम पर धनराशि निकाली जा रही है, जबकि मौके पर कोई केयरटेकर भी नहीं आता।दीपू पटेल, शिवराम, भगवान सिंह और संजय यादव समेत ग्रामीणों ने शौचालय से जुड़े सभी भुगतानों और कार्यों की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि प्रधान और संबंधित जिम्मेदारों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बीडीओ कौशल किशोर गुप्ता का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी।