Jalaun News: युवक ने गाजियाबाद में फंदा लगाकर की खुदकुशी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:26 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:26 AM IST
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सिरसा कलार। थाना क्षेत्र के सिम्हारा कासिमपुर गांव निवासी गोलू (30) ने गाजियाबाद में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वह पिता के साथ करीब 25 वर्षों से गाजियाबाद में रह रहा था और फास्ट फूड की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था।
गोलू के चाचा बंसलाल ने बताया कि उनके भाई रामबली 25 वर्षों से परिवार के साथ गाजियाबाद में रह रहे हैं। गांव में परिवार की देखभाल के लिए चाचा और उनकी मां रहती हैं। गोलू पिता की इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके दो बेटे व एक बेटी हैं, जो अभी छोटे हैं।
चाचा के मुताबिक गोलू ने किस कारण फंदा लगाकर जान दी, इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है। गोलू का अंतिम संस्कार गाजियाबाद में ही किया जाएगा।
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गोलू के चाचा बंसलाल ने बताया कि उनके भाई रामबली 25 वर्षों से परिवार के साथ गाजियाबाद में रह रहे हैं। गांव में परिवार की देखभाल के लिए चाचा और उनकी मां रहती हैं। गोलू पिता की इकलौती संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके दो बेटे व एक बेटी हैं, जो अभी छोटे हैं।
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चाचा के मुताबिक गोलू ने किस कारण फंदा लगाकर जान दी, इसकी जानकारी अभी नहीं हो सकी है। गोलू का अंतिम संस्कार गाजियाबाद में ही किया जाएगा।