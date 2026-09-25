Jalaun News: यमुना का जलस्तर फिर 100 मीटर के पार, बढ़ने की रफ्तार धीमी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:42 AM IST
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कालपी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई बारिश का असर यमुना के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। बुधवार से बढ़ रहा जलस्तर गुरुवार को 100 मीटर के पार पहुंच गया। हालांकि बढ़ने की रफ्तार धीमी है और फिलहाल जलस्तर के ज्यादा बढ़ने के आसार नहीं हैं।
इस वर्ष यमुना का जलस्तर कई बार बढ़ा है लेकिन यह खतरे के निशान से करीब तीन मीटर नीचे रहा। बाद में पानी कम होकर काफी नीचे पहुंच गया था। बीते कुछ दिनों में मौसम में बदलाव और राजस्थान-मध्य प्रदेश में हुई बारिश के बाद बुधवार दोपहर से नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा।
केंद्रीय जल आयोग के जिम्मेदार रूपेश कुमार ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार कम है। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पानी के अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है।
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इस वर्ष यमुना का जलस्तर कई बार बढ़ा है लेकिन यह खतरे के निशान से करीब तीन मीटर नीचे रहा। बाद में पानी कम होकर काफी नीचे पहुंच गया था। बीते कुछ दिनों में मौसम में बदलाव और राजस्थान-मध्य प्रदेश में हुई बारिश के बाद बुधवार दोपहर से नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा।
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केंद्रीय जल आयोग के जिम्मेदार रूपेश कुमार ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि की रफ्तार कम है। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पानी के अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है।
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