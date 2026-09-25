Jalaun News: एनएसएस स्थापना दिवस पर स्वयंसेवकों ने दिया सेवा का संदेश
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:56 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:56 AM IST
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कोंच। मथुरा प्रसाद महाविद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का स्थापना दिवस मनाया गया। स्वयंसेवकों ने सेवा, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक सरोकारों का संदेश दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ ऋषिका पुरोहित और माही वर्मा ने सरस्वती वंदना से किया। दीपिका याज्ञिक, माही और ऋषिका ने एनएसएस लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया। राघवेंद्र सिंह ने लक्ष्य गीत का महत्व बताया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में क्षेत्रीय गीत और रामलीला पर आधारित कार्यक्रम हुए। महक पटेल ने एनएसएस की भूमिका और सामाजिक सेवा के महत्व पर विचार रखे। कार्यक्रम अधिकारी लवकेश कुमार और अल्पना सिंह ने एनएसएस को विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने स्वयंसेवकों से समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। अंत में स्वयंसेवकों ने पौधारोपण किया।इस मौके पर डॉ. ओमप्रकाश यादव, महेंद्रनाथ मिश्रा, डॉ. मधुरलता द्विवेदी, दिव्यांशु निरंजन, दीपक, राजेश आदि मौजूद रहे। संचालन लवकेश कुमार ने किया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ ऋषिका पुरोहित और माही वर्मा ने सरस्वती वंदना से किया। दीपिका याज्ञिक, माही और ऋषिका ने एनएसएस लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया। राघवेंद्र सिंह ने लक्ष्य गीत का महत्व बताया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में क्षेत्रीय गीत और रामलीला पर आधारित कार्यक्रम हुए। महक पटेल ने एनएसएस की भूमिका और सामाजिक सेवा के महत्व पर विचार रखे। कार्यक्रम अधिकारी लवकेश कुमार और अल्पना सिंह ने एनएसएस को विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने स्वयंसेवकों से समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। अंत में स्वयंसेवकों ने पौधारोपण किया।इस मौके पर डॉ. ओमप्रकाश यादव, महेंद्रनाथ मिश्रा, डॉ. मधुरलता द्विवेदी, दिव्यांशु निरंजन, दीपक, राजेश आदि मौजूद रहे। संचालन लवकेश कुमार ने किया।
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