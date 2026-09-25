Jalaun News: भाषण में दीपका अव्वल

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मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूजा शुक्ला ने विजेता छात्राओं को प्रमाणपत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया।इस दौरान हरिओम तिवारी, आशीष शुक्ला, शैलेंद्र, वीरेंद्र सिंह, नारपाल राठौर, दिनेश दुबे (पंत), सुनील दुबे, संजय प्रजापति, मुकेश पाल, बृजेश झा और समर्थ सिंह सेंगर मौजूद रहे। विज्ञापन

इस दौरान हरिओम तिवारी, आशीष शुक्ला, शैलेंद्र, वीरेंद्र सिंह, नारपाल राठौर, दिनेश दुबे (पंत), सुनील दुबे, संजय प्रजापति, मुकेश पाल, बृजेश झा और समर्थ सिंह सेंगर मौजूद रहे। मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूजा शुक्ला ने विजेता छात्राओं को प्रमाणपत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया।इस दौरान हरिओम तिवारी, आशीष शुक्ला, शैलेंद्र, वीरेंद्र सिंह, नारपाल राठौर, दिनेश दुबे (पंत), सुनील दुबे, संजय प्रजापति, मुकेश पाल, बृजेश झा और समर्थ सिंह सेंगर मौजूद रहे।इस दौरान हरिओम तिवारी, आशीष शुक्ला, शैलेंद्र, वीरेंद्र सिंह, नारपाल राठौर, दिनेश दुबे (पंत), सुनील दुबे, संजय प्रजापति, मुकेश पाल, बृजेश झा और समर्थ सिंह सेंगर मौजूद रहे।

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कुठौंद। सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को जनता सनातन धर्म इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता हुई। मेरे सपनों का भारत विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में लहरी बाबा इंटर कॉलेज बावली, जनता सनातन धर्म इंटर कॉलेज कुठौंद और श्री बाबा दयाल इंटर कॉलेज एको की छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जनता सनातन धर्म इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा दीपका ने प्रथम, कक्षा 12 की आंशका ने द्वितीय और श्री बाबा दयाल इंटर कॉलेज एको की कक्षा 11 की एंजिल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।