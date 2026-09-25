Jalaun News: किसान ने फंदा लगाकर दी जान

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कुठौंद थाना क्षेत्र के मदारीपुर गांव निवासी गया प्रसाद (50) खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। पत्नी मुन्नी देवी के अनुसार, गया प्रसाद ने अपनी जमीन के साथ करीब पांच बीघा जमीन बलकट पर भी खेत लेकर की थी। लगातार हुई बारिश से खेतों में खड़ी तिल व उड़द की फसल खराब हो गई, जिससे वह आर्थिक संकट और कर्ज चुकाने को लेकर परेशान थे।गुरुवार सुबह करीब आठ बजे गया प्रसाद घर से खेत जाने की बात कहकर निकले थे। करीब साढ़े दस बजे ग्रामीणों ने उनका शव खेत में बबूल के पेड़ से लटका देखा और परिजनों को सूचना दी। पत्नी का कहना है कि फसल खराब होने से वह परेशान थे, इसी के चलते यह कदम उठाया है।कुठौंद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम राकेश कुमार सोनी का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।