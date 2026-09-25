Jalaun News: युवा निषाद टीम ने बच्चों को बांटी पुस्तकें और पेन

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कालपी। युवा निषाद टीम की ओर से प्राथमिक विद्यालय हीरापुर, विकास खंड महेवा में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को पुस्तकें और पेन वितरित किए गए। इस दौरान बच्चों को नियमित पढ़ाई, मेहनत और अनुशासन के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में युवा निषाद टीम के अध्यक्ष लक्ष्मण निषाद, बाबू सिंह निषाद, रणविजय सिंह चौहान और अंकित निषाद मौजूद रहे।