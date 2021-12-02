Jalaun News: बुधवार से बदलेगा मौसम, तीन दिन हल्की बारिश के आसार

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शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिवार को तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हालांकि, आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। रविवार से मंगलवार तक तापमान में मामूली फेरबदल होने का अनुमान है। इसके बाद बुधवार से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम में इस बदलाव के पीछे बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं।मौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी के अनुसार बुधवार से शुक्रवार तक जिले में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान के मुताबिक, बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बृहस्पतिवार को इसमें और गिरावट आने के साथ पारा 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है।मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बुधवार से शुक्रवार के बीच अधिकतम तापमान में करीब सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। बारिश और तापमान में कमी से दिन के मौसम में भी बदलाव महसूस होगा। हालांकि, बारिश की मात्रा और उसके प्रभाव को लेकर स्थिति मौसम के अगले पूर्वानुमान के साथ स्पष्ट होगी।