Jalaun News: विश्वकर्मा समाज समिति का चुनाव एक को

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अध्यक्ष ने बताया कि 15 और 16 अक्तूबर को विश्वकर्मा भगवान मंदिर परिसर में दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्यता लेने के इच्छुक लोगों को आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होना होगा। निर्धारित तिथियों के बाद सदस्यता नहीं दी जाएगी।बैठक में समाज की एकता, संगठन की मजबूती और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने समाज के लोगों से संगठन से जुड़ने और सामाजिक कार्यों में सहयोग करने की अपील की।बैठक में अनिल ओझा, धर्मेंद्र शर्मा, कैलाश बाबू शर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा आदि रहे। (संवाद)