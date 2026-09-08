Jalaun News: मियांगज में पिता-पुत्र का पर्चियां काटते वीडियो वायरल

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वायरल वीडियो में पिता-पुत्र घर के बाहर बैठकर सट्टे की पर्चियां काटते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में सुबह से देर रात तक सट्टे का धंधा चलता है। खुलेआम घर के बाहर सट्टे की पर्चियां काटे जाने के आरोप से पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।स्थानीय लोगों के अनुसार करीब सात माह पहले भी सट्टे की पर्चियां काटने का वीडियो सामने आया था। उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई।सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।