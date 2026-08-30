Jalaun News: दो दिन बसों में धक्कामुक्की, तीसरे दिन यात्री हुए कम
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:42 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:42 AM IST
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उरई। रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा सुविधा के दो दिनों की भारी भीड़ के बाद शनिवार को उरई रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों की संख्या अचानक कम हो गई। गुरुवार और शुक्रवार को बसों में सीट पाने के लिए यात्रियों को धक्कामुक्की का स्थिति का सामना करना पड़ा था। हालांकि, शनिवार को भी बहनों को एक सहयात्री के साथ मुफ्त सफर की सुविधा जारी थी।
शासन ने रक्षाबंधन के अवसर पर तीन दिन तक बहनों और उनके एक सहयात्री को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी थी। इस सुविधा का असर पहले ही दिन से बस अड्डों पर दिखा। गुरुवार को 16,873 यात्रियों ने मुफ्त सफर किया। शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 28,939 पहुंच गई। इन दो दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से बसों पर काफी दबाव था। शनिवार को मुफ्त यात्रा का तीसरा दिन होने के बावजूद यात्रियों की संख्या काफी कम रही। स्टेशन कर्मचारियों ने बताया कि परेवा और रविवार होने के कारण आवाजाही कम रही है। हालांकि, रविवार और सोमवार को त्योहार के बाद यात्रियों की संख्या फिर बढ़ने की संभावना है।
बस अड्डा प्रभारी पीके गुप्ता ने बताया कि त्योहार को देखते हुए सभी उपलब्ध बसों को संचालन में लगाया गया है। यात्रियों की भीड़ के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है। शुक्रवार तक खचा-खच भरी रहने वाली बसें शनिवार को यात्रियों का इंतजार करती दिखीं।
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इंटरसिटी एक्सप्रेस में मारामारी
रोडवेज के मुकाबले रेलवे स्टेशन पर शनिवार को सामान्य भीड़ रही। सोमवार को झांसी-कानपुर रेलखंड की इंटरसिटी एक्सप्रेस में आरक्षित सीटों के लिए अभी से मारामारी है। ट्रेन की सीटें फुल चल रहीं हैं। इससे त्योहार के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने का अनुमान है।
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शासन ने रक्षाबंधन के अवसर पर तीन दिन तक बहनों और उनके एक सहयात्री को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी थी। इस सुविधा का असर पहले ही दिन से बस अड्डों पर दिखा। गुरुवार को 16,873 यात्रियों ने मुफ्त सफर किया। शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 28,939 पहुंच गई। इन दो दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से बसों पर काफी दबाव था। शनिवार को मुफ्त यात्रा का तीसरा दिन होने के बावजूद यात्रियों की संख्या काफी कम रही। स्टेशन कर्मचारियों ने बताया कि परेवा और रविवार होने के कारण आवाजाही कम रही है। हालांकि, रविवार और सोमवार को त्योहार के बाद यात्रियों की संख्या फिर बढ़ने की संभावना है।
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बस अड्डा प्रभारी पीके गुप्ता ने बताया कि त्योहार को देखते हुए सभी उपलब्ध बसों को संचालन में लगाया गया है। यात्रियों की भीड़ के अनुसार बसों का संचालन किया जा रहा है। शुक्रवार तक खचा-खच भरी रहने वाली बसें शनिवार को यात्रियों का इंतजार करती दिखीं।
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इंटरसिटी एक्सप्रेस में मारामारी
रोडवेज के मुकाबले रेलवे स्टेशन पर शनिवार को सामान्य भीड़ रही। सोमवार को झांसी-कानपुर रेलखंड की इंटरसिटी एक्सप्रेस में आरक्षित सीटों के लिए अभी से मारामारी है। ट्रेन की सीटें फुल चल रहीं हैं। इससे त्योहार के बाद वापस लौटने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने का अनुमान है।