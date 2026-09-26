फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Tree falls on Konch-Orai road amidst storm and rain; sleeper bus gets stuck in the muck

Jalaun News: आंधी-पानी के बीच कोंच-उरई मार्ग पर गिरा पेड़, दलदल में फंसी स्लीपर बस

Sat, 26 Sep 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Tree falls on Konch-Orai road amidst storm and rain; sleeper bus gets stuck in the muck
फोटो-14 कोंच-उरई मार्ग पर पड़ा टूटा पेड़ व दलदल में फंसी स्लीपर बस। संवाद - फोटो : सांकेतिक
फोटो-14 कोंच-उरई मार्ग पर पड़ा टूटा पेड़ व दलदल में फंसी स्लीपर बस। संवाद
विज्ञापन

= दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मजबूरी में निरस्त करनी पड़ी यात्रा, दोनों ओर वाहनों की लगी कतारें

संवाद न्यूज एजेंसी
कोंच। दो दिन से लगातार हो रही बारिश और आंधी के बीच शुक्रवार की रात कोंच-उरई मार्ग पर एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी दौरान बगल से निकल रही स्लीपर बस सड़क किनारे दलदल में फंस गई। इससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया और कुछ ही देर में दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा।
यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एक थार चालक आगे आया और बस को निकालने के लिए थार से प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बस के बगल से निकलने के प्रयास में थार भी दलदल में फंस गई। इससे राहगीरों को काफी देर तक बारिश के बीच जाम में फंसे रहना पड़ा। कई वाहन रास्ता बदलकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए।
विज्ञापन

सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दो जेसीबी मशीनें बुलवाईं। जेसीबी की मदद से पहले सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया। इसके बाद जाम में फंसे वाहनों को धीरे-धीरे निकाला गया। बस को दलदल से निकालने के लिए जेसीबी से पट्टा बांधकर खींचने का प्रयास किया गया, लेकिन पट्टा सही जगह न बंधा होने से बस का अगला हिस्सा उखड़ गया और बस आगे से क्षतिग्रस्त हो गई। बस के समय से नहीं निकल पाने के कारण उसमें सवार दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मजबूरी में अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ी। बाद में जेसीबी की मदद से थार को बाहर निकाला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed