फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Timber from a protected tree seized; FIR registered against one person

Jalaun News: प्रतिबंधित पेड़ की लकड़ी पकड़ी, एक के खिलाफ प्राथमिकी

Sun, 25 Oct 2026 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Timber from a protected tree seized; FIR registered against one person
कोंच। वन विभाग की टीम ने शनिवार को कैलिया रोड स्थित किष्किंधा इलाके से प्रतिबंधित पेड़ की लकड़ी की दो सिल्ली बरामद कर जब्त कर लीं। मामले में मालवीयनगर निवासी अरुण कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
विज्ञापन

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वन रेंजर संजीव तिवारी को सूचना मिली थी कि किष्किंधा इलाके में प्रतिबंधित पेड़ की कटान कर लकड़ी ले जाई जा रही है। उन्होंने तत्काल वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा। टीम ने लकड़ी को कब्जे में लेकर उसकी नापतौल कराई और मामले में कार्रवाई शुरू की।
विज्ञापन

वन रेंजर ने बताया कि मौके से प्रतिबंधित पेड़ की लकड़ी की दो सिल्ली पकड़ी गई हैं। इस मामले में अरुण कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed