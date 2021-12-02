Jalaun News: रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे तीन नाबालिग पकड़े
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 25 Nov 2026 12:06 AM IST
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उरई। कालपी स्थित यमुना पुल पर रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे तीन नाबालिगों को आरपीएफ ने पकड़ लिया। तीनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मामले की जांच कर उनकी पहचान की है।
जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर को कालपी के यमुना पुल पर रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए तीन लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरपीएफ ने वीडियो की जांच कराई तो तीनों की पहचान जिला कानपुर देहात निवासी नाबालिगों के रूप में हुई। इसके बाद आरपीएफ ने तीनों को पकड़कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की।
रेलवे ट्रैक पर रील बनाने से बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे सुरक्षा बल ने इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। (संवाद)
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जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर को कालपी के यमुना पुल पर रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए तीन लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरपीएफ ने वीडियो की जांच कराई तो तीनों की पहचान जिला कानपुर देहात निवासी नाबालिगों के रूप में हुई। इसके बाद आरपीएफ ने तीनों को पकड़कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की।
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रेलवे ट्रैक पर रील बनाने से बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे सुरक्षा बल ने इस तरह की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की। (संवाद)