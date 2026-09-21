Jalaun News: दो युवकों से तीन अवैध असलहे बरामद
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:18 AM IST
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उरई। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान उरई कोतवाली पुलिस ने हमीरपुर के दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तीन अवैध असलहे और एक कारतूस बरामद किया है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी के खिलाफ महोबा में भी मुकदमा दर्ज है, जबकि दोनों के खिलाफ उरई कोतवाली में पहले से आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है।
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को गश्त और चेकिंग के दौरान ममना गांव, थाना जलालपुर, हमीरपुर निवासी रविंद्र उर्फ रवि और सहदीप को पकड़ा गया। तलाशी में रविंद्र के पास से .315 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। वहीं सहदीप के कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा और दो देशी पिस्टल बरामद की गईं।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार रविंद्र के खिलाफ चरखारी, महोबा थाने में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उरई कोतवाली में भी दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
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पुलिस के मुताबिक, शनिवार को गश्त और चेकिंग के दौरान ममना गांव, थाना जलालपुर, हमीरपुर निवासी रविंद्र उर्फ रवि और सहदीप को पकड़ा गया। तलाशी में रविंद्र के पास से .315 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। वहीं सहदीप के कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा और दो देशी पिस्टल बरामद की गईं।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार रविंद्र के खिलाफ चरखारी, महोबा थाने में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उरई कोतवाली में भी दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
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