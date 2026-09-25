Jalaun News: चोरी के 12 घंटे के भीतर तीन आरोपी गिरफ्तार

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सीओ परमेश्वर प्रसाद खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार रात कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की रसोइया रेनू वर्मा अपने घर कांशीराम कॉलोनी जा रही थीं। आईटीआई कॉलेज के पास बाइक सवार तीन युवकों ने उनके साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना में शामिल तीनों आरोपियों की पहचान की। 24 सितंबर की सुबह गोखले नगर निवासी सचिन तिवारी, सोनू तिवारी और हर्षित उर्फ हर्ष वर्मा उर्फ बेटू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सचिन के कब्जे से चोरी का काले रंग का सैमसंग एफ-17 मोबाइल फोन, सोनू के पास से जियो की सिम और 50 रुपये तथा हर्षित के पास से 200 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी आपस में दोस्त हैं। सचिन और सोनू चचेरे भाई हैं और दोनों गोरखपुर में पानीपुरी का काम करते हैं, जबकि हर्ष दिल्ली में डिलीवरी का काम करता है। घटना से पहले तीनों नशे की हालत में सचिन की बाइक से घूम रहे थे और बाइक हर्ष चला रहा था तभी कांशीराम कॉलोनी से कस्बे की ओर आते समय अंधेरे में सड़क किनारे अकेली महिला दिखाई दी तो युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया।