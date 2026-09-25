Jalaun News: टिप्पणी के विरोध पर मां को दी धमकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:49 AM IST
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जालौन। कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर अश्लील टिप्पणी और गंदे इशारे करने का आरोप लगाया है। युवती के अनुसार, मोहल्ला मुरलीमनोहर निवासी हैदर उसे देखकर अश्लील हरकतें करता था। जब युवती की मां ने हैदर के घर जाकर शिकायत की, तो उसने गाली-गलौज की। युवक ने मां को जान से मारकर दफनाने की धमकी भी दी। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी हैदर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कोतवाल हरिशंकर चंद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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