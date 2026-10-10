Jalaun News: दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के मामले में तीसरी महिला आरोपी गिरफ्तार

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आठ अगस्त की सुबह सुरेश कुमार की पुत्री सोनम (22) का शव घर के अंदर छत में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका मिला था। घटना के बाद सुरेश ने क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में दो लाख रुपये और भैंस की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। मामले में पुलिस महिला के पति दीपक और ससुर माखनलाल को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।बृहस्पतिवार को पुलिस ने तीसरी नामजद आरोपी सास इटावा जिले के चकरननगर थाना क्षेत्र के नगला चौप निवासी कंठश्री को भी गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। मृतका के पिता ने अन्य लोगों पर भी बेटी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। पुलिस शेष आरोपों की जांच कर रही है।