Jalaun News: सड़क किनारे बंधी बकरी उठा ले गए चोर
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:35 AM IST
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माधौगढ़। कोतवाली क्षेत्र में बुधवार देर शाम लोडर सवार चोर सड़क किनारे बंधी एक बकरी को चोरी कर ले गए। पशुपालक ने आसपास तलाश की लेकिन बकरी का पता नहीं चला। बताया गया कि चोर लोडर से महाराजपुरा होते हुए मध्य प्रदेश की ओर निकल गए। मढ़ा गांव निवासी शेर सिंह ने माधौगढ़-महाराजपुरा मार्ग पर भगवानपुरा मोड़ के पास पशु बाड़ा बना रखा है। बुधवार देर शाम उनकी बकरी सड़क किनारे बंधी थी। इसी दौरान एक लोडर वहां आकर रुका और उसमें सवार लोगों ने मौका पाकर बकरी लोड कर ली। कुछ देर बाद बकरी गायब मिली तो शेर सिंह ने खोजबीन की। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।
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