Jalaun News: बीमार वृद्धा को चारपाई पर लादकर पार की कीचड़ भरी राह

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डकोर ब्लॉक के करमेर गांव में वृद्ध महिला मुरली (90) को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। बुधवार को परिजन रास्ता सही न होने पर उसे चारपाई पर लिटाकर गांव में स्थित डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तभी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में देखा जा रहा है कि वृद्धा को चारपाई पर लिटाकर करीब 600 मीटर तक परिजन दलदल में घुसकर ले जा रहे हैं।वृद्धा के पड़ोसी मइयादीन ने बताया कि सड़क पर कीचड़ होने से वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में महिला को चारपाई पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होते ही रास्ते पर पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बीमार, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है।ग्रामीणों ने मार्ग से कीचड़ हटाने और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान शिवसिंह राजपूत ने बताया कि सड़क का निर्माण कराया गया है। बारिश के कारण रास्ते पर गंदगी और कीचड़ जमा हो गया है। जल्द ही सफाई कराकर रास्ते को आवागमन योग्य कराया जाएगा। बीडीओ कौशल किशोर गुप्ता ने बताया कि जानकारी मिलते ही टीम को भेज दिया गया था। सफाई करवाई जा रही है।