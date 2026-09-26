Jalaun News: फिर चढ़ेगा पारा, अगले सप्ताह तक मौसम रहेगा साफ

- रविवार से मौसम साफ होने के आसार, अगले कुछ दिनों में 35 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमानउरई। शुक्रवार और शनिवार को हुई करीब 120 मिलीमीटर बारिश के बाद जिले के मौसम ने अचानक करवट ले ली। लगातार बारिश और तेज हवा के चलते शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और हवा चलने से लोगों को सितंबर के महीने में ही सर्दी का एहसास होने लगा।अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज दो डिग्री का अंतर रहने के कारण दिनभर मौसम ठंडा बना रहा। बारिश के साथ चली हवा ने ठंडक और बढ़ा दी। लोगों को पंखे तक बंद करने पड़े और कई लोग मौसम में आए बदलाव के कारण गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम वैज्ञानिक विस्टर जोशी के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को हुई बारिश के बाद अब मानसून कमजोर पड़ने के आसार हैं। इसके चलते अगले सप्ताह तक जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। रविवार से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। रविवार को ही अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने का अनुमान है और अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। संवाद