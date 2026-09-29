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Jalaun News: बाजार से कपड़े खरीदने निकली किशोरी लापता

Tue, 29 Sep 2026 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:07 AM IST
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Teenage girl goes missing after setting out to buy clothes from the market.
कोंच। कस्बे के एक मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है।
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पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 27 सितंबर की दोपहर करीब एक बजे उनकी पुत्री अपनी मां से बाजार से कपड़े खरीदने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक न लौटने पर परिजनों ने संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। पिता के अनुसार घर में रखे किशोरी के बैग से एक पर्ची मिली, उस पर मोबाइल नंबर लिखा था। उक्त नंबर पर कॉल करने के बावजूद फोन रिसीव नहीं हुआ। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए किशोरी को सकुशल खोजने की मांग की है। (संवाद)
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