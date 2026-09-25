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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Sit-in on the 29th over 12-point demands, including pension revision.

Jalaun News: पेंशन पुनरीक्षण समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 को धरना

Fri, 25 Sep 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:55 AM IST
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Sit-in on the 29th over 12-point demands, including pension revision.
उरई। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन 29 सितंबर को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर होगा।
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एसोसिएशन ने ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर यह रणनीति बनाई है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में धरना-प्रदर्शन की रणनीति तय की गई। जिलाध्यक्ष हरगोविंद दयाल श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्रीवास्तव ने अधिक से अधिक पेंशनर्स से प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। विभिन्न तहसीलों के अध्यक्षों व मंत्रियों ने प्रदर्शन को सफल बनाने का भरोसा दिलाया। बैठक में कई अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। अनूप कुमार पांडेय सहित कई नए सदस्यों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और प्रदर्शन को सफल बनाने का संकल्प लिया।
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