Jalaun News: खाद की दुकानों पर छापे, डीएपी के छह नमूने लिए

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जांच के दौरान श्री कामदगिरि ट्रेडर्स कदौरा से दो, कुशवाहा बीज भंडार उदनपुर से एक, शिव शक्ति ट्रेडर्स उदनपुर से एक और सुपर खाद भंडार कदौरा से डीएपी के दो नमूने लिए गए। अधिकारियों ने दुकानदारों को पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद की बिक्री करने के निर्देश दिए। स्टॉक और बिक्री रजिस्टर अधूरे मिलने पर लाइसेंस निलंबित करने की चेतावनी दी गई।जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि डीएपी की 50 किलो की बोरी 1350 रुपये और यूरिया की 45 किलो की बोरी 266.50 रुपये निर्धारित दर पर ही बेचनी होगी। इससे अधिक कीमत वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड और खतौनी अनिवार्य है। किसानों से अपनी जमीन और फसल की जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदने की अपील की गई है।प्रशासन ने किसानों को आश्वस्त किया कि जिले में खाद की आपूर्ति जारी रहेगी और किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों से दुकानों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई है।