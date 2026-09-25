Jalaun News: हाईवे पर गोवंशों को पहनाई जा रही रेडियम बेल्ट
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
कालपी। हाईवे पर रात में होने वाले हादसों को रोकने के लिए एनएचआईटी ने एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाई जा रही है। गुरुवार को एनएचआईटी की टीम ने आटा से कालपी तक अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर मिले गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाई गई। सुपरवाइजर इंग्लेश शर्मा ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि रेडियम बेल्ट अंधेरे में चमकती है। इससे वाहन चालकों को सड़क पर मौजूद गोवंश दूर से दिखाई देंगे। परिणामस्वरूप, वाहनों की चपेट में आने से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। जिले में स्थायी और अस्थायी गोशालाएं होने के बावजूद, बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों पर घूमते रहते हैं।
विज्ञापन