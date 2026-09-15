Jalaun News: पालिका की इंटरलॉकिंग पर सवाल, निजी जगह तक निर्माण
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:51 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:51 AM IST
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कोंच। नगर पालिका की ओर से गिरवर नगर में कराए जा रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप हैं कि नगर पालिका के जेई की मिलीभगत से सरकारी धन से कराए जा रहे निर्माण में निजी जगह पर भी इंटरलॉकिंग डाली जा रही है। मामले की जानकारी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं होने की बात सामने आई है।
गिरवर नगर में महेशपुरा रोड से लक्ष्मण के मकान तक नगर पालिका की ओर से लाखों रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि सड़क के साथ आमजन के मकान के आगे निजी जगह पर भी इंटरलॉकिंग डाल दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित जगह नगर पालिका की भूमि में शामिल नहीं है। मामले में नगर पालिका के जेई से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जानकारी देने से परहेज किया। उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट जगह पर इंटरलॉकिंग डाली जा रही है उसका भुगतान मकान मलिक करेंगे। वहीं, पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। यदि जांच में निजी जगह पर नगर पालिका की इंटरलॉकिंग डाली जाना पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निजी जगह पर इंटरलॉकिंग डाले जाने के मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी। जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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अभिनव कुमार, एसडीएम कोंच
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गिरवर नगर में महेशपुरा रोड से लक्ष्मण के मकान तक नगर पालिका की ओर से लाखों रुपये की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि सड़क के साथ आमजन के मकान के आगे निजी जगह पर भी इंटरलॉकिंग डाल दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित जगह नगर पालिका की भूमि में शामिल नहीं है। मामले में नगर पालिका के जेई से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जानकारी देने से परहेज किया। उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट जगह पर इंटरलॉकिंग डाली जा रही है उसका भुगतान मकान मलिक करेंगे। वहीं, पालिकाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। यदि जांच में निजी जगह पर नगर पालिका की इंटरलॉकिंग डाली जाना पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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निजी जगह पर इंटरलॉकिंग डाले जाने के मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी। जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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अभिनव कुमार, एसडीएम कोंच