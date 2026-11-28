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शाखा के कर्मचारियों ने सभा की। अमर सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई सभा में कर्मचारियों ने परिषद की ओर से 30 अक्तूबर को जारी आंदोलनात्मक कार्यक्रम और मांगपत्र का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि संविदा चालकों-परिचालकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के साथ उनका चरणबद्ध नियमितीकरण किया जाए।कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध और अनधिकृत संचालन तथा छोटी गाड़ियों से हो रही डग्गामारी पर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि निजी बसें परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा यात्री कर की दरों में असमानता दूर करने और शासन व निगम स्तर की लंबित मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग उठाई।सभा में प्रबल प्रताप सिंह, रामप्रताप, दीपक भारती, महेशचंद्र वर्मा, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, हरिकेश, अमित,आशीष, रोहित, रणजीत सिंह, अरविंद सिंह, आदर्श, अतुल शर्मा, योगेश सिंह, उपेंद्र सिंह, अवधेश, शाहरुख, रविकुमार, मंगल सिंह, फैजान उल्ला, रामसिंह आदि रहे।