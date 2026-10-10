फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Politics erupts over Chairman being overlooked at Seva Setu camp.

Jalaun News: सेवा सेतु शिविर में चेयरमैन की अनदेखी पर सियासत

Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Politics erupts over Chairman being overlooked at Seva Setu camp.
रामपुरा। नगर पंचायत कार्यालय में गुरुवार को आयोजित सेवा सेतु शिविर को लेकर स्थानीय राजनीति गरमा गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री वर्मा को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने के आरोप के बाद अब माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने चेयरमैन की ओर से लगाए गए आरोपों को असत्य और निराधार बताया है। इससे शिविर के आयोजन को लेकर नगर पंचायत की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
विज्ञापन

नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री वर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि कार्यक्रम उनके ही कार्यालय में आयोजित किया गया, लेकिन उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया। कार्यक्रम में माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अध्यक्ष की नाराजगी के बाद मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।
विज्ञापन

वहीं, विधायक ने कहा कि सेवा सेतु कार्यक्रम शासन की ओर से आयोजित कराया गया था। नगर पंचायत रामपुरा के ईओ ने उन्हें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। चेयरमैन की ओर से उन पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed