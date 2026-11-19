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मोहल्ला निवासी ओमकेश मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। परिवार में पत्नी रूबी के अलावा तीन बेटियां अवनी, अंशिका और अंजली हैं। मंगलवार रात करीब नौ बजे ओमकेश मजदूरी करके घर लौटे तो अवनी (16) का कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा खोलकर देखा तो बेटी फंदे पर लटकी थी। सूचना पर चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और जांच की। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। (संवाद)

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उरई। शहर के शांतिनगर मोहल्ले में मंगलवार को 16 वर्षीय किशोरी ने घर के कमरे में दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। वह कक्षा नौ की छात्रा थी। पिता मजदूरी करते हैं, जबकि मां पैरों से दिव्यांग हैं। ऐसे में किशोरी ही मां की देखभाल करती थी।