उरई मेडिकल कॉलेज में बवाल: मेडिकल कॉलेज में एबीवीपी पदाधिकारी से मारपीट, पुलिस के सामने बरसाए थप्पड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 18 Nov 2026 05:03 PM IST
सार
Orai News: उरई जिले के मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग छात्राओं की शिकायत पर पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी के साथ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस जब बीच-बचाव कराने लगी, तो उग्र डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों के सामने ही पदाधिकारी पर थप्पड़ बरसा दिए और धक्का-मुक्की की।
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विस्तार
उरई जिले में बीएससी नर्सिंग की छात्राओं की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पदाधिकारी के साथ डॉक्टरों और कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पदाधिकारी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन दो दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे डॉक्टरों ने पुलिस के सामने ही उसे पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्कामुक्की और मारपीट की गई।
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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें डॉक्टर पदाधिकारी को पीटते नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिसकर्मी उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मियों पर भी थप्पड़ बरसते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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