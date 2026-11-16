Jalaun News: पूर्व बीडीसी की हत्या में संदिग्धों से पूछताछ, हल्का इंचार्ज लाइन हाजिर

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गांव में शनिवार दोपहर पूर्व बीडीसी सदस्य राजेश कुमार सलोनिया की कुछ लोगों ने मारपीट करने के बाद फावड़े से हमला कर हत्या कर दी थी। मृतक के बेटे मयंक प्रताप सिंह ने कोतवाली में राजकुमार, कन्हैयालाल, मिथलेश, धीरेंद्र, संदीप और निखिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि राजकुमार, धीरेंद्र, मिथलेश और कन्हैयालाल ने उनके पिता को पकड़ रखा था, जबकि निखिल और संदीप ने मारपीट कर फावड़े से सिर पर हमला किया था। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है।बताया जा रहा है कि मृतक पॉक्सो एक्ट के एक मामले में गवाह था। इस मामले को भी पुलिस जांच के दायरे में रखकर हत्या के पीछे की वजह तलाश रही है। सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। गांव के लोगों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं, एसपी सुरेश चंद्र रावत ने मामले में हल्का इंचार्ज एसआई जयकिशोर को लाइन हाजिर कर दिया है।ढाई माह पहले दोनों पक्षों को किया था पाबंदराजेश सलोनिया और राजकुमार के बीच करीब ढाई माह पहले विवाद हुआ था। उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ पाबंदी की कार्रवाई करते हुए भविष्य में विवाद न करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद 14 नवंबर को विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और राजेश की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस की पूर्व कार्रवाई और विवाद की पृष्ठभूमि भी चर्चा में है।हत्या के बाद गांव में पसरा सन्नाटाघटना के तीन दिन बाद भी कुसमरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव की गलियां सूनी नजर आ रही हैं। इक्का-दुक्का लोग ही बाहर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण घटना को लेकर खुलकर बोलने से बच रहे हैं।फावड़े से बेरहमी से किए गए थे कई वार, पोस्टमार्टम में पांच से छह गहरे घाव मिलेपूर्व बीडीसी हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की बेरहमी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के शरीर पर पांच से छह जगह गहरे चोट के निशान मिले हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने फावड़े से कई वार कर उसकी हत्या की थी। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगने से उसकी मौत हुई।