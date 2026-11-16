Jalaun News: पुराने मकान का लिंटर गिरने से राजमिस्त्री की मौत

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इकलासपुरा गांव निवासी हरिकिशुन (52) राजमिस्त्री का काम कर परिवार का भरण-पोषण करता था। रविवार देर शाम वह पुराने मकान के बाहर बैठा था। तभी अचानक मकान के बाहरी हिस्से का लिंटर भरभराकर उसके ऊपर गिर गया। मलबे में दबकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घर के अंदर मौजूद पत्नी मालती और बच्चे सुमित, छोटे, सोना, सोनाली व सबसे छोटा बेटा कारव तेज आवाज सुनकर बाहर दौड़े। परिजनों की चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद हरिकिशुन को मलबे से बाहर निकाला और परिजन उसे मेडिकल कॉलेज उरई ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

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उरई। कोतवाली क्षेत्र के इकलासपुरा गांव में रविवार देर शाम पुराने मकान का लिंटर भरभराकर गिरने से उसके नीचे दबकर राजमिस्त्री की मौत हो गई। राजमिस्त्री परिवार का इकलौता कमाने वाला था।