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Jalaun News: उपनिरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

Mon, 16 Nov 2026 10:01 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 10:01 PM IST
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उरई। रामपुरा कस्बे के सराफा बाजार में चोरी की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक उपनिरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करा दी गई है। सभी की ड्यूटी लगी होने के बाद भी सराफा में चोरी की घटना हो गई थी।
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14 नवंबर की रात चोरों ने क्षेत्र में पांच स्थानों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। थाना रामपुरा में तैनात उपनिरीक्षक जगदीश, आरक्षी अनिल कुमार और आरक्षी रामकेश की ड्यूटी सराफा बाजार में रात्रि गश्त के लिए लगाई गई थी। इसी दौरान बाजार में चोरी की घटना हो गई। ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद चोरी की वारदात होने को पुलिस अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही माना।
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मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी सुरेश चंद्र रावत ने उपनिरीक्षक जगदीश, आरक्षी अनिल कुमार और आरक्षी रामकेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि में तीनों पुलिस लाइन उरई में रहेंगे और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रात्रि गश्त और पिकेट ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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