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Jalaun News: ऊमरी में 1.53 करोड़ से बनेगा वैश्विक नगर बाजार

Sun, 11 Oct 2026 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:58 AM IST
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उरई। ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्थानीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऊमरी नगर पंचायत में वैश्विक नगर बाजार विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत इसके निर्माण पर 1.53 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडीएस) को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। बाजार विकसित होने से दुकानदारों को व्यवस्थित तरीके से कारोबार करने का अवसर मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को भी खरीदारी के लिए बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
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ऊमरी नगर पंचायत में प्रस्तावित इस बाजार को व्यापारिक गतिविधियों के लिए सुविधाजनक स्थान के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके निर्माण से स्थानीय स्तर पर दुकानें व्यवस्थित करने और बाजार को बेहतर स्वरूप देने में मदद मिलेगी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने से दुकानदारों और ग्राहकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वैश्विक नगर बाजार का निर्माण स्थानीय व्यापार को नई दिशा देने की पहल माना जा रहा है।
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व्यापार को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय स्तर पर बनेंगे अवसर



सीएम नगरोदय योजना के तहत होने वाले इस निर्माण से ऊमरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। परियोजना का उद्देश्य स्थानीय व्यापारियों, हस्तशिल्पियों और युवाओं के व्यापार को आधुनिक रूप देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। व्यवस्थित बाजार होने से छोटे व्यापारियों को कारोबार के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने के लिए सुविधाजनक बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।




सीएंडडीएस को सौंपी गई जिम्मेदारी



परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी सीएंडडीएस को दी गई है। सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक रंजीत कुमार ने बताया कि 1.53 करोड़ रुपये की इस परियोजना के पूरा होने के बाद ऊमरी में व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर ढांचा तैयार होने की उम्मीद है।
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