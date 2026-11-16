Jalaun News: जाम में रेंगे वाहन, पैदल निकलना भी मुश्किल

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कस्बे में सागर चौकी तिराहे से लेकर चंदकुआं चौराहा, स्टेट बैंक तिराहा, अमरचंद्र माहेश्वरी इंटर कॉलेज तिराहा और छावला की पुलिया पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। बाइक और ई-रिक्शा की बेतरतीब आवाजाही से स्थिति और बिगड़ती रही। जाम में स्कूली वाहन भी काफी देर तक फंसे रहे। काफी देर इंतजार के बाद कई ई-रिक्शा की सवारों को उतरकर पैदल ही अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। जाम के चलते जरूरी काम से निकले लोगों के साथ जरूरी सेवाओं के वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छावला की पुलिया पर आए दिन जाम लगने से आवागमन बाधित होता है। यहां यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती जरूरी है, ताकि वाहनों का आवागमन व्यवस्थित हो सके और लोगों को रोजाना की परेशानी से राहत मिले।पीआरवी को भी बदलना पड़ा रास्तासोमवार दोपहर छावला की पुलिया पर भीषण जाम लग गया। हालात ऐसे बने कि जाम में फंसी पीआरवी की गाड़ी को भी पीछे लौटकर दूसरे रास्ते से निकलना पड़ा। काफी देर बाद पहुंची कोतवाली पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर जाम खुलवाया। इस घटना ने कस्बे की बदहाल यातायात व्यवस्था की स्थिति उजागर कर दी।जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द ही पुलिस और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना बनाई जाएगी। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारु बनाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा।- अनीता देवी, एसडीएम कोंच