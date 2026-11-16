Jalaun News: नाला निर्माण से दिनभर जाम में फंसे रहे राहगीर

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निर्माण कार्य के दौरान सड़क का एक हिस्सा बाधित होने से वाहनों को निकलने के लिए कम जगह मिल रही थी। इससे सुबह से ही सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा और धीरे-धीरे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ ही पैदल राहगीरों को भी निकलने में परेशानी हुई। जाम के चलते लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुचारु रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे दिनभर रुक-रुककर जाम लगता रहा।यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते कुछ देर के लिए जाम की समस्या हुई थी। यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को निकलवाया और जाम खुलवा दिया था।