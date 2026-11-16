Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   orai orai news

Jalaun News: नाला निर्माण से दिनभर जाम में फंसे रहे राहगीर

Mon, 16 Nov 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
orai orai news
फोटो -08 उरई में लगा जाम, लोग होते रहे परेशान
उरई। शहर के मनसापूर्ण मंदिर से शहीद भगत सिंह चौराहे तक सोमवार को दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। सड़क किनारे नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे नाला निर्माण के चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित रही।
विज्ञापन

निर्माण कार्य के दौरान सड़क का एक हिस्सा बाधित होने से वाहनों को निकलने के लिए कम जगह मिल रही थी। इससे सुबह से ही सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगा और धीरे-धीरे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ ही पैदल राहगीरों को भी निकलने में परेशानी हुई। जाम के चलते लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुचारु रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिससे दिनभर रुक-रुककर जाम लगता रहा।
विज्ञापन


यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के चलते कुछ देर के लिए जाम की समस्या हुई थी। यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को निकलवाया और जाम खुलवा दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed