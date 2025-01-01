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गिरफ्तार बदमाश की पहचान मध्य प्रदेश के दतिया निवासी शिवम प्रजापति के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने जन्माष्टमी की रात कोंच क्षेत्र के सिमिरिया गांव में बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। फरार होने के चलते उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।गुरुवार देर रात कोंच कोतवाली क्षेत्र के कैलिया-पहाड़गांव बाईपास मार्ग पर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध बदमाश से पुलिस का सामना हो गया। पुलिस के मुताबिक, बदमाश ने टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। मौके पर एसओजी और सर्विलांस टीम भी पहुंच गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिवम प्रजापति के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।सूचना मिलने पर एएसपी डॉ. ईशान सोनी और सीओ परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे। एएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, जेवरात और 700 रुपये नकद बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है।