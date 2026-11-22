वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर रविवार को उरई पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनके साहस, शौर्य और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि झलकारी बाई का जीवन देश की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। बुंदेलखंड में उनके अदम्य साहस की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनसे सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है।

विज्ञापन



मंत्री ने कहा कि झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकालने के बाद अंग्रेजों से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुईं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। वहीं, योगी सरकार महिलाओं के सम्मान और महापुरुषों की विरासत को स्थापित करने का काम कर रही है।